İzmir Çeşme'de çöplükte çıkan yangın otluk alana sıçradı
İzmir'in Çeşme ilçesinde, çöplükte çıkan ve otluk alana yayılan yangına müdahale ediliyor.
İzmir
Alınan bilgiye göre, Alaçatı Mahallesi'ndeki çöplükten çıkan yangın rüzgarla otluk alana sıçradı.
Bölgeye, 3 uçak, 5 helikopter, 9 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 5 dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.