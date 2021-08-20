Euro
9.99
Altın
1,785.81
Dolar
8.55
BIST 100
1,436.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan konuşuyor
logo
Kültür

'1. Kıyıdan Kıyıya/Türkiye-Yunanistan Film Festivali' başladı

"1. Kıyıdan Kıyıya/Türkiye-Yunanistan Film Festivali", Azra Deniz Okyay'ın "Hayaletler" filminin gösterimiyle sinemaseverlerle buluştu.

Hilal Uştuk   | 20.08.2021
'1. Kıyıdan Kıyıya/Türkiye-Yunanistan Film Festivali' başladı Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Çeşme Belediyesi, İzmir Sinema Kültür ve Eğitim Derneği iş birliğiyle düzenlenen festivalin sanat yönetmenliğini oyuncu Gizem Erman Soysaldı (solda) üstlenirken, törene "Hayaletler" filminin yönetmeni Azra Deniz Okyay (sağda) ve oyuncu Emrah Özdemir de (ortada) katıldı.

İzmir

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Çeşme Belediyesi, İzmir Sinema Kültür ve Eğitim Derneği iş birliğiyle düzenlenen festivalin sanat yönetmenliğini oyuncu Gizem Erman Soysaldı ile yönetmen Yusuf Saygı üstlendi.

Alaçatı Amfi'de gerçekleşen törende konuşan festivalin sanat yönetmeni Gizem Erman Soysaldı, festival ekibi olarak bir hayali gerçekleştirmekten duydukları mutluluğa işaret ederek, Türkiye'nin ilk sürdürülebilir ekolojik film festivaline imza attıklarını söyledi.

Soysaldı, etkinliğe katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür ederken, "Festival boyunca, iki ülke sinemasından çok çarpıcı örnekler izleyeceğiz." dedi.

Etkinliğe katılan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, çevre sorunlarına dikkati çekerek, "Bugün burada, sanatın iyileştirici gücüne sığınarak, umutlarımız adına küçücük bir adım attık. Daha birçok adım atacağız. Büyüyecek, yeşerecek, bir araya gelecek ve yarınlara sürdürülebilir bir dünya bırakacağız." ifadelerini kullandı.

"Hayaletler" filminin yönetmeni Azra Deniz Okyay da filmin 17 günde 33 mekanda çekildiğini belirterek, "Hakikaten ne yapacağınızı çok iyi bilmeniz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Her filmin kendi çıkış noktaları olduğunu dile getiren Okyay, "Birkaç fotoğraf alıp, neyin içinde yaşadığımızı görmek istedim ve halı dokuması gibi, her ilmeğin, her rengin ve her tekniğin birlikte harmanlandığı bir şey yaratmaya çalıştım." diye konuştu.

Film gösteriminin ardından Okyay ile oyuncu Emrah Özdemir, izleyicilerin yönelttiği soruları yanıtladı.

Açılışta sinemaseverleri sakız ve limon ağacı fideleri karşıladı

Festival, iki ülke sinema sanatı arasında kültürlerarası diyaloga hizmet etmeyi ve her yıl Türkiye ile Yunanistan'da uzun metraj, kısa ve belgesel filmlere geniş bir platform sağlamayı hedefliyor.

Açılış etkinliğinde, kırmızı halı yerine çiçeklerle süslenmiş mekan girişinde sakız ve limon ağacı fideleriyle yeşil halı kullanıldı. Festival etkinliklerine ulaşımda elektrikli otobüsler tercih edildi.

Etkinlik boyunca tek kullanımlık plastikler yerine sürdürülebilir ürünler kullanılacak, festival ekibiyle sinemaseverler her sabah Çeşme'nin farklı bir kıyısında, kıyı ve su altı temizliği etkinliklerine katılacak.

Bu akşam Christos Nikou'nun "Apples" filminin gösterimiyle devam edecek festivalde ayrıca Emre Yeksan'ın "Körfez", Leyla Yılmaz'ın "Bilmemek", Stergios Niziris, Josefina Markarian, Eric Nazarian, Stefan Arsenijevic, Aida Begic, Omar Shargawi, Hany Abu-Assad'ın "Unutma Beni İstanbul" ve Chrysovalantis Stamelos'un "Journey Through Smyrna" filmleri izleyiciyle buluşacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail’de 40 yaş üstüne ve öğretmenlere üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılacak
Yeni Zelanda’daki Kovid-19 yasakları uzatıldı
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına bağlı can kayıpları artıyor
ABD'de aynı gün içinde 3 senatör tam aşılanmalarına rağmen Kovid-19'a yakalandı
Avustralya’nın Sydney kentinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında gece sokağa çıkma yasağı getirildi

Benzer haberler

'1. Kıyıdan Kıyıya/Türkiye-Yunanistan Film Festivali' başladı

'1. Kıyıdan Kıyıya/Türkiye-Yunanistan Film Festivali' başladı

Saraybosna Film Festivali, Türk ve dünya sinemasından isimleri ortak yapım marketinde buluşturuyor

Hugh Jackman'ın başrolünde yer aldığı 'Zihin Gezgini' sinemaseverlerle buluşacak

'Engelsiz Filmler Festivali'nde 9 animasyon filmi minik izleyicilerle buluşacak

'Engelsiz Filmler Festivali'nde 9 animasyon filmi minik izleyicilerle buluşacak
Yunanistan’da orman yangınlarında 1 milyon 300 bin dönümlük alan kül oldu

Yunanistan’da orman yangınlarında 1 milyon 300 bin dönümlük alan kül oldu
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç'ten Yunanistan'a tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç'ten Yunanistan'a tepki