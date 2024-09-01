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İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Meriç Ürer  | 01.09.2024 - Güncelleme : 01.09.2024
İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir

Şaşal Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışmalara 4 uçak, 4 helikopter, 5 arazöz, 3 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibi katıldı.

Yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

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