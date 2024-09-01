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Uşak'ta sağanak etkili oldu

Uşak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Mehmet Çalık  | 01.09.2024 - Güncelleme : 01.09.2024
Uşak'ta sağanak etkili oldu

Uşak

Kent merkezinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda iş yeri ile evi su bastı.

Su birikintileri sebebiyle İzmir-Uşak kara yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı, bu sırada uzun araç kuyruğu oluştu.

Kara yolunun özellikle 15 Temmuz Şehit Mehmet Çetin Köprülü Kavşağı ile Selçuklu Köprülü Kavşağı yakınlarında oluşan su birikintileri yüzünden araçlar ilerleyemedi.

Sürücüler, çevredekilerin ve polislerin yardımıyla araçlarını iterek su birikintisinden çıkarmaya çalıştı.

Ünalan Mahallesi'nde bodrum katını ve bahçesini su basan apartmanın birinci katındaki evinin balkonunda küçük çocuğun dua etmesi dikkati çekti.

Uşak Valiliği İl Özel İdaresi, Uşak Belediyesi İtfaiyesi, AFAD ve Karayolları ekipleri, su birikintilerini tahliye etmek için çalışma başlattı.

Bazı esnaf ve vatandaşlar, kendi imkanlarıyla iş yerlerindeki suyu temizlemeye çalıştı.

İzmir-Uşak kara yolu, su birikintilerinin tahliye edilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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