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Eskişehir'de kuvvetli sağanak ve dolu etkili oldu

Eskişehir'de kuvvetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Yavuz Emrah Sever  | 01.09.2024 - Güncelleme : 01.09.2024
Eskişehir'de kuvvetli sağanak ve dolu etkili oldu

Eskisehir

Kent merkezinde sağanak ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ve yağışa hazırlıksız yakalanan bazı yayalar, zor anlar yaşadı.

Kent genelinde trafikte aksamalar meydana geldi. Vatandaşlar, su birikintileri nedeniyle zaman zaman yürümekte güçlük çekti.

Emek Mahallesi Ertaş Bulvarı'nda oluşan su birikintileri sebebiyle araçlar suda kaldı. Tramvay seferlerinde kısa süreli aksamalar yaşandı.

Bazı vatandaşlar, araçlarını doludan korumak için üzerine örtü serdi.

Trafik polisleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ekipler, aksaklıkların giderilmesi için kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

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