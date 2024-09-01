Dolar
34.08
Euro
37.64
Altın
2,503.38
ETH/USDT
2,485.20
BTC/USDT
58,201.00
BIST 100
9,833.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrailliler, Gazze'de 6 rehinenin cenazesinin bulunmasının ardından Tel Aviv'de Netanyahu hükümetine karşı protesto gösterisi düzenliyor.
logo
Gündem

Ankara'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Hüseyin Yiğiner  | 01.09.2024 - Güncelleme : 01.09.2024
Ankara'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı Fotoğraf: Hüseyin Yiğiner/AA

Ankara

Onur Veysel Ö. idaresindeki 06 DJR 156 plakalı otomobil, Çubuk ilçesi Şabanözü yolu Çubuk Canlı Hayvan Pazarı mevkisinde, Mustafa Ç. yönetimindeki 06 BEM 761 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki A.Y, G.B.Ç, H.E.Ç. ve L.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi ve kentteki diğer hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından açıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eskişehir'de kuvvetli sağanak ve dolu etkili oldu
Ankara'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Konya'nın güney ve batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı
Tunceli'de ormanlık alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü
Isparta'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

Benzer haberler

Ankara'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Ankara'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Ankara'da şiddetli sağanak sonrası İstanbul yolu trafiğe kapandı

Konya'daki göçmen kuşların uğrak yeri Uyuz Gölü kurudu

Avcılar'da İETT otobüsü kaza yaptı

Avcılar'da İETT otobüsü kaza yaptı
Küçükçekmece'deki metrobüs kazasına ilişkin 5 şüpheliye tutuklama

Küçükçekmece'deki metrobüs kazasına ilişkin 5 şüpheliye tutuklama

Bodrum'da mega yat motor yata çarptı

Bodrum'da mega yat motor yata çarptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet