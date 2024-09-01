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Manisa, İzmir ve Konya için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Manisa çevreleri ve İzmir'in iç kesimleri ile Konya'nın güney ve batısı için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Ayşe Şensoy Boztepe, Şaduman Türkay  | 01.09.2024 - Güncelleme : 01.09.2024
Manisa, İzmir ve Konya için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, gök gürültülü sağanağın 3 saatlik periyotta Konya'nın güney ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışın ardından oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ile yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Manisa ve İzmir

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, İç Ege'de halen devam eden gök gürültülü sağanağın, ilerleyen iki saatlik periyotta Manisa il geneli ile İzmir'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

Vatandaşlar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları için uyarıldı.

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