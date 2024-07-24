Elazığ'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Elazig
Bağlıağaç köyünde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, rüzgarın da etkisiyle Yeniköy, Bahçecik, Demirtepe ve Gözerek köylerindeki otluk araziye yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.