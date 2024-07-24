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Elazığ'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İdris Demir  | 24.07.2024 - Güncelleme : 24.07.2024
Elazığ'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Elazig

Bağlıağaç köyünde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle Yeniköy, Bahçecik, Demirtepe ve Gözerek köylerindeki otluk araziye yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

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