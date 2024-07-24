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Konya'da sağanak etkili oldu

Konya'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.

Savaş Güler  | 24.07.2024 - Güncelleme : 24.07.2024
Konya'da sağanak etkili oldu

Konya

Akşam saatlerinde başlayan ve bir anda etkisini artıran yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar ıslanmamak için otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı.

Yağmur nedeniyle, Yeni Meram ve Genç Osman caddeleri trafiğe kapatıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamada, ekiplerin sağanak nedeniyle su birikintisi oluşan noktalara müdahale ettiği belirtildi.

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