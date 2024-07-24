Kayseri'de kağıt fabrikası bahçesinde çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) kağıt fabrikası bahçesinde çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kayseri
Kayseri OSB 12. Cadde'de yer alan kağıt fabrikasının bahçesindeki geniş alanda bulunan kağıtlarda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın dolayısıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kayseri'de kağıt fabrikası bahçesinde çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor https://t.co/WBa3x8n0sN pic.twitter.com/By1wCpCbY3— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 24, 2024
İtfaiye ekiplerinin yangının kontrol altına alınması için başlattığı çalışma sürüyor.
Yangında dumandan etkilenen 3 kişiye olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.