Dolar
32.85
Euro
35.64
Altın
2,419.98
ETH/USDT
3,422.90
BTC/USDT
66,325.00
BIST 100
10,991.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Filistin yanlısı aktivistler, Washington’da İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongre Binası'na giden konvoyunu engelliyor. La Fiorita Teknik Direktörü Thomas Manfredini, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu’nda RAMS Başakşehir ile oynayacakları maça ilişkin Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

Kayseri'de kağıt fabrikası bahçesinde çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) kağıt fabrikası bahçesinde çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Müzahim Zahid Tüzün  | 24.07.2024 - Güncelleme : 24.07.2024
Kayseri'de kağıt fabrikası bahçesinde çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor

Kayseri

Kayseri OSB 12. Cadde'de yer alan kağıt fabrikasının bahçesindeki geniş alanda bulunan kağıtlarda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın dolayısıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangının kontrol altına alınması için başlattığı çalışma sürüyor.

Yangında dumandan etkilenen 3 kişiye olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Elazığ'da otluk alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
Kayseri'de kağıt fabrikası bahçesinde çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor
Moskova'daki terör saldırısının faili Serebriakov, Bodrum'da yakalandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Ayasofya'nın ibadete açılışının 4'üncü yılı mesajı
GÖKBEY, İngiltere'de üçüncü uçuş gösterisini tamamladı

Benzer haberler

Elazığ'da otluk alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor

Elazığ'da otluk alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor

Kayseri'de kağıt fabrikası bahçesinde çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor

Manavgat'taki yangının üçüncü yılında, yeşillendirilen alanlar havadan görüntülendi

Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Kastamonu'daki orman yangınında yaklaşık 8 hektar alan zarar gördü

Kastamonu'daki orman yangınında yaklaşık 8 hektar alan zarar gördü
Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet