Avcılar'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Avcılar'da, otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İstanbul
Tahtakale Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Geniş alana yayılan yangın, ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.
İtfaiye ekiplerinin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.