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Avcılar'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Avcılar'da, otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ferhat Yasak, Fatih Çağlar Demirbaş  | 25.08.2024 - Güncelleme : 25.08.2024
Avcılar'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

İstanbul

Tahtakale Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Geniş alana yayılan yangın, ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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