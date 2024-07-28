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İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Meriç Ürer  | 28.07.2024 - Güncelleme : 28.07.2024
İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İzmir

Kavacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 35 arazöz, 8 su ikmal aracı, 3 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahaleye başlandı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.


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