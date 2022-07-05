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İtalya Başbakanı Draghi: (Karadeniz'de tahıl koridoru) Türkiye'nin arabuluculuk çabaları takdire şayan

05.07.2022
İtalya Başbakanı Draghi: (Karadeniz'de tahıl koridoru) Türkiye'nin arabuluculuk çabaları takdire şayan

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İtalya Başbakanı Mario Draghi ile baş başa ve hükümetlerarası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, toplantıda Karadeniz'de tahıl koridoru konusunda, "Türkiye'nin arabuluculuk çalışmaları için büyük takdirlerimizi ifade etmek istiyorum. Bu çabaları takdire çok şayan." dedi.

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