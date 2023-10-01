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İstanbul'un birçok ilçesinde sağanak etkisini sürdürüyor

İstanbul'un birçok ilçesinde aralıklarla etkisini sürdüren sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu, bazı binaların girişlerini su bastı. Esenyurt'ta etkili olan sağanak nedeniyle Haramidere'nin istinat duvarı yıkıldı.

Ekip  | 01.10.2023 - Güncelleme : 01.10.2023
İstanbul'un birçok ilçesinde sağanak etkisini sürdürüyor Fotoğraf: Hakan Akgün/AA

İstanbul

Megakentte 28 Eylül'de başlayan, yer yer etkisini artırarak su baskınlarına neden olan ve hayatı olumsuz etkileyen sağanak, sabah saatlerinde kentin bazı kesimlerinde yeniden başladı.

Zaman zaman kuvvetlenen sağanak özellikle Avrupa Yakası'nda etkili oluyor. En çok yağış düşen ilçeler arasında Çatalca, Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi, Eyüpsultan'ın kuzey kesimleri, Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Küçükçekmece yer alıyor.

Beyoğlu, Sarıyer, Beşiktaş, Kağıthane ve Şişli'de ise yağış düşük şiddette ve aralıklarla etkili oluyor.

Anadolu Yakası'nda da Ümraniye, Sancaktepe, Sultanbeyli, Kartal, Kadıköy, Üsküdar ve Ataşehir ilçelerinde sağanak aralıklarla sürüyor.

Bazı sürücüler, kaza riskine karşın yolda dikkatli bir şekilde ilerlemeye çalışıyor.

Sağanak nedeniyle Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü'nde bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Esenyurt Liman Caddesi D-100 kara yolu istikameti, yolun suyla dolması sebebiyle trafiğe kapatıldı, bazı araçlar yolda kaldı. Ekiplerin su tahliye çalışması sürüyor.

Arnavutköy'de bazı mahallelerde yoğun yağış nedeniyle yollar bozulurken taş ve toprak birikintileriyle kaplandı.

Açılan rögar kapakları sürücüler için tehlike oluşturdu

İtfaiye ekiplerine Esenyurt, Avcılar'dan çok sayıda su baskını ihbarı yapılırken Avcılar Doktor Sadık Ahmet Caddesi'ndeki bazı binaların girişleri suyla doldu.

Başakşehir'de belediye ekipleri su biriken caddelerde vidanjörle suları çekerken mazgalların açık tutulması için temizlik yapıyor.

Sağanak esnasında basıncın etkisiyle bazı yollardaki rögar kapaklarının açıldığı ve sürücüler için tehlike oluşturduğu gözlendi.

Sokak hayvanları da yağıştan olumsuz etkilendi. Avcılar'da yağmurdan korunmak için bir otomobilin lastiğine sığınan yavru kedi kurtarılmak için yardım bekledi.

Esenyurt'ta sağanak nedeniyle derenin istinat duvarı yıkıldı

Esenyurt'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle Haramidere'nin istinat duvarı yıkıldı.

Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan Haramidere'de sağanak nedeniyle taşkın meydana geldi.

Taşkının etkisiyle derenin etrafındaki istinat duvarı çöktü.

Olay yerine zabıta ve polis ekipleri gelerek güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin iş makineleriyle çalışmaları sürüyor.

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İstanbul'un birçok ilçesinde sağanak etkisini sürdürüyor

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