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Fethiye'de iki zodyak botun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki zodyak botun çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Ali Rıza Akkır  | 01.10.2023 - Güncelleme : 01.10.2023
Fethiye'de iki zodyak botun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı Fotoğraf: Ali Rıza Akkır/AA

Muğla

Göcek açıklarında iki zodyak botun çarpıştığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Betül Çimen'in kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan Burak Uğur, sahil güvenlik ekibince karadaki ambulansa ulaştırıldı.

Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Sahil güvenlik ekiplerince kazaya karışan diğer botun sürücüsü K.T. gözaltına alındı.


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