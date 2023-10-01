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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 01.10.2023 - Güncelleme : 01.10.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Meclis, yeni yasama yılına başlıyor

- TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 2. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında özel gündemle toplanacak.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış programına katılacak.

- Kurtulmuş, yasama yılının açılışı dolayısıyla Meclis Atatürk Anıtı'na çelenk koyacak, resepsiyon verecek.

(TBMM/14.00/13.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Şeker Fabrikası kampanya programına katılacak.

(Kayseri/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


GÜNCEL

1- Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Çiğli Havaalanı'nda 5. gün etkinlikleriyle sona erecek.

(İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'na Belçika'da kadınlar ve erkeklerde elemelerle devam edilecek.

(Antwerp/11.00)

2- Trendyol Süper Lig'de 7. haftası VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor, Yukatel Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor ve TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş maçlarıyla sürecek.

(İstanbul/13.30/16.00/Adana/Konya/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bodrum FK-Ahlatcı Çorum FK, Erzurumspor FK-Boluspor, Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü ve Sakaryaspor-Eyüpspor maçları yapılacak.

(Muğla/Erzurum/13.30/Kocaeli/16.00/Sakarya/19.00) (Fotoğraflı)

4- TFF 2. Lig'de 6'ncı, TFF 3. Lig'de 4. hafta maçları yapılacak; Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 6. hafta karşılaşmaları yapılacak. (Fotoğraflı)

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk haftası; Aliağa Petkimspor-Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka Lassa-Beşiktaş Emlakjet ve Fenerbahçe Beko-Çağdaş Bodrumspor müsabakalarıyla tamamlanacak.

(İzmir/13.00/İstanbul/15.30/18.00) (Fotoğraflı)

6- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası, BOTAŞ-ÇBK Mersin, Beşiktaş-Melikgazi Kayseri Basketbol, Emlak Konut-Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol ve Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-Fenerbahçe Alagöz Holding maçlarıyla sona erecek.

(Ankara/13.00/İstanbul/14.00/14.30/Kocaeli/15.30)

7- Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de grup maçları sürecek. A Grubu'nda PTT-Nilüfer Belediyespor, B Grubu'nda Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Çukurova Belediyespor ve C Grubu'nda Karayolları-Sarıyer Belediyespor, Beşiktaş Ayos-Aydın Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

(İzmir/15.00/18.00/Bursa/15.00/18.00) (Fotoğraflı)

8- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 6. haftası 4 maçla tamamlanacak. (Fotoğraflı)

9- Milli motosikletçilerden Toprak Razgatlıoğlu'nun Dünya Superbike Şampiyonası, Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü'nün ise Dünya Supersport Şampiyonası'nın 11. ayağında Portekiz'deki mücadeleleri tamamlanacak.

(Portimao)

10- Binicilikte Cumhurbaşkanlığı Kupası Engel Atlama Yarışmaları sona erecek.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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