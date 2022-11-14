İstanbul'daki terör saldırısında gözaltı sayısı 48'e yükseldi
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin gözaltına alınanların sayısı 48'e yükselirken, Suriye uyruklu şüpheli Ahlam Albashır'ın kaldığı evde yapılan aramada 3 bin 800 dolar, 5 bin avro ve 10 bin lira ile ziynet eşyası ele geçirildi.
Istanbul
Alınan bilgiye göre, dün Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı bombalı terör saldırısıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sürüyor.
- Beyoğlu'ndaki terör saldırısı şüphelisinin yakalanmasına ilişkin görüntüler yayımlandı
- Beyoğlu'ndaki bombalı terör saldırısını gerçekleştiren kişi gözaltına alındı
- İstanbul'daki terör saldırısını gerçekleştiren şüphelinin yakalandığı ev görüntülendi
- Beyoğlu'ndaki terör saldırısında kullanılan patlayıcının TNT olduğu tespit edildi
- İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul'daki terör saldırısını tertipleyeni de yakaladık
Ekipler, saldırıyla ilgili şu ana kadar çoğu Suriyeli, 37'si yabancı uyruklu 48 şüpheliyi yakaladı. Ekiplerin terör saldırısıyla ilgili operasyonları devam ederken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Beyoğlu patlamasında bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı https://t.co/37aPK7sSH6 pic.twitter.com/PvWnoBwMAz— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) November 14, 2022
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün 16.20'de gerçekleşen saldırı sonrasında incelediği 1200 güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak bombayı koyan kadın şüphelinin kimliğini ve saklandığı yeri tespit etti. Ekipler, bombayı koyan şüpheliyi 10,5 saat içerisinde düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.
Ekiplerce, kadın şüphelinin Küçükçekmece'de kaldığı evde yapılan aramada ise 3 bin 800 dolar, 5 bin avro ve 10 bin lira ile çok sayıda ziynet eşyası ele geçirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.