Dolar
18.61
Euro
19.24
Altın
1,772.07
ETH/USDT
1,212.10
BTC/USDT
16,239.00
BIST 100
4,570.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'daki terör saldırısında gözaltı sayısı 48'e yükseldi

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin gözaltına alınanların sayısı 48'e yükselirken, Suriye uyruklu şüpheli Ahlam Albashır'ın kaldığı evde yapılan aramada 3 bin 800 dolar, 5 bin avro ve 10 bin lira ile ziynet eşyası ele geçirildi.

Emrah Gökmen   | 14.11.2022
İstanbul'daki terör saldırısında gözaltı sayısı 48'e yükseldi

Istanbul

Alınan bilgiye göre, dün Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı bombalı terör saldırısıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sürüyor.

Ekipler, saldırıyla ilgili şu ana kadar çoğu Suriyeli, 37'si yabancı uyruklu 48 şüpheliyi yakaladı. Ekiplerin terör saldırısıyla ilgili operasyonları devam ederken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün 16.20'de gerçekleşen saldırı sonrasında incelediği 1200 güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak bombayı koyan kadın şüphelinin kimliğini ve saklandığı yeri tespit etti. Ekipler, bombayı koyan şüpheliyi 10,5 saat içerisinde düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Ekiplerce, kadın şüphelinin Küçükçekmece'de kaldığı evde yapılan aramada ise 3 bin 800 dolar, 5 bin avro ve 10 bin lira ile çok sayıda ziynet eşyası ele geçirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Togg'u önümüzdeki yıllarda Belçika sokaklarında da göreceğiz
İstiklal Caddesi geçici olarak yaya trafiğine kapatıldı
İstanbul'daki terör saldırısında gözaltı sayısı 48'e yükseldi
İletişim Başkanı Altun, MİT ev sahipliğindeki CIA-SVR görüşmesini değerlendirdi
Basın İlan Kurumu, internet haber sitelerinin temsilcileriyle görüşmelere başladı

Benzer haberler

Hollanda'da belediye binasına, Türkiye'ye destek için Türk bayrağı asıldı

Hollanda'da belediye binasına, Türkiye'ye destek için Türk bayrağı asıldı

İstanbul'daki terör saldırısında gözaltı sayısı 48'e yükseldi

İstiklal Caddesi'ndeki ağaçlar kaldırılıyor

Beyoğlu'ndaki terör saldırısı, İstiklal Caddesi'ne konulan bankları gündeme getirdi

Beyoğlu'ndaki terör saldırısı, İstiklal Caddesi'ne konulan bankları gündeme getirdi
Beyoğlu'ndaki terör saldırısında hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuklarına uğurlandı

Beyoğlu'ndaki terör saldırısında hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuklarına uğurlandı
Anadolu Yayıncılar Derneği'nden New York Times'a kınama:

Anadolu Yayıncılar Derneği'nden New York Times'a kınama:
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet