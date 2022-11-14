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Beyoğlu'ndaki terör saldırısında kullanılan patlayıcının TNT olduğu tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kriminal Daire Başkanlığınca, Beyoğlu'ndaki saldırıda kullanılan patlayıcının TNT olduğu tespit edildi.

İsmet Karakaş   | 14.11.2022
Beyoğlu'ndaki terör saldırısında kullanılan patlayıcının TNT olduğu tespit edildi Fotoğraf: Hikmet Faruk Başer/A

Ankara

EGM'den yapılan açıklamada, İstanbul İstiklal Caddesi'nde düzenlenen terör saldırısıyla ilgili şunlar kaydedildi:

"Olay yerinden, teröristin olay yerine gelirken kullandığı araçtan ve şehit olan vatandaşlarımızın üzerinden elde edilen bulguların Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı İstanbul Bölge Laboratuvarımızda gerçekleştirilen kimyasal incelemesinde, saldırıda kullanılan patlayıcının yüksek güçlü patlayıcılardan olan TNT olduğu tespit edilmiştir."

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