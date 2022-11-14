BM Genel Sekreteri Guterres İstanbul'daki terör saldırısını kınadı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstanbul'da 6 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısını güçlü bir şekilde kınadı.
Birleşmiş Milletler
BM Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, Guterres, saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine, yakınlarına ve Türk hükümetine taziyelerini iletti.
- Beyoğlu'ndaki terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı
- Beyoğlu'ndaki bombalı terör saldırısını gerçekleştiren kişi gözaltına alındı
- Beyoğlu'ndaki terör saldırısı zanlısının, PKK/PYD/YPG terör örgütünden talimat aldığı belirlendi
Saldırıyı güçlü bir şekilde kınayan Guterres, yaralılara ise acil şifalar diledi.
Dün, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi yaralanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.