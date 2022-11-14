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Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres İstanbul'daki terör saldırısını kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstanbul'da 6 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısını güçlü bir şekilde kınadı.

Betül Yürük   | 14.11.2022
BM Genel Sekreteri Guterres İstanbul'daki terör saldırısını kınadı

Birleşmiş Milletler

BM Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, Guterres, saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine, yakınlarına ve Türk hükümetine taziyelerini iletti.

Saldırıyı güçlü bir şekilde kınayan Guterres, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Dün, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi yaralanmıştı.

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