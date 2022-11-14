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Dünya

İsveç: Üçlü Muhtıra'nın şartları yerine getirilecektir

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, İstanbul Taksim'deki terör saldırısını kınadı ve İsveç, Türkiye ve Finlandiya arasında yapılan NATO anlaşmasının şartlarını yerine getirmeleri gerektiğini söyledi.

Atila Altuntaş   | 14.11.2022
İsveç: Üçlü Muhtıra'nın şartları yerine getirilecektir

Stockholm

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Dışişleri Bakanları'nın toplantısına katılmak için gittiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de açıklamalarda bulundu.

Taksim'deki terör saldırısını kınayan Billström, şunları kaydetti:

"Bu tür terör eylemlerine maruz kalmış ülkelerle ve halkalıyla omuz omuzayız. Bu olayın, Türki ile İsveç arasında yapılacak görüşmelerini etkileyeceğini zannetmiyorum. Türk makamlarının soruşturmasını bitirmesini bekliyoruz. Söz konusu terör olduğu için tüm ülkelerle işbirliği yapmaya hazırız. Ayrıca Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde, 28 Haziran'da Üçlü Muhtıra imzalandı. Üçlü Muhtıra'nın şartları yerine getirilecektir."


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