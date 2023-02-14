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Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin 36 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi

Başak Akbulut Yazar   | 14.02.2023
Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin 36 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi

İstanbul
Beyoğlu'nda terör örgütü PKK/YPG tarafından 13 Kasım 2022'de düzenlenen terör saldırısına ilişkin aralarında Ahlam Albashir'in de bulunduğu 36 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

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