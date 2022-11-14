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Bartın'daki selde yıkılanın yerine inşa edilen köprü ulaşıma açıldı

Bartın'ın Kumluca beldesi Şarköy köyü Boğaz Mahallesi mevkisinde 27 Haziran'daki selde tamamen yıkılanın yerine yeniden yapılan köprü ulaşıma açıldı.

Selim Bostancı   | 14.11.2022
Bartın'daki selde yıkılanın yerine inşa edilen köprü ulaşıma açıldı

Bartın

Kozcağız-Kumluca beldesi kara yolu üzerinde bulunan ve selde yıkılan Boğazköy Köprüsü'nün yerine Karayolları 15. Bölge Müdürlüğünce yapılan 54 metre uzunluğunda 11 metre genişliğindeki köprü tamamlandı.

Yaklaşık 4 ayda yapımı biten köprüde ulaşım sağlanmaya başlandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) geçici olarak kurulan hafif alaşımlı sabit köprü de bölgeden kaldırıldı.

Ulaşıma açılan yeni köprü, dronla da görüntülendi.

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