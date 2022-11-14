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Unuttuğu anahtarını almak için bacağına bağladığı halatla sarkan 72 yaşındaki adam binada asılı kaldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde anahtarını evinde unutunca 4 katlı binanın terasından bacağına bağladığı halatla sarkarak birinci kattaki evine girmeye çalışırken asılı kalan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Burak Milli   | 14.11.2022
Unuttuğu anahtarını almak için bacağına bağladığı halatla sarkan 72 yaşındaki adam binada asılı kaldı

Hatay

Süleymaniye Mahallesi'nde 4 katlı binanın birinci katında oturan İbrahim Çelikdemir (72), evinin anahtarını içerde unutunca kapıda kaldı.

Binanın terasına çıkan Çelikdemir, bulduğu halatın bir ucunu buradaki bir demire diğer ucunu da bacağına bağlayarak halatla aşağıya sarktı.

Evinin açık olan penceresine bu şekilde ulaşmaya çalışan Çelikdemir, halat kısa gelince binanın dış cephesinde asılı kaldı.

Çelikdemir'in yardım çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, halatı keserek Çelikdemir'i evin içine çekti.

Kurtarılan ancak taktığı halat nedeniyle bacağı moraran Çelikdemir hastaneye kaldırıldı.

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