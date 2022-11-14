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İstiklal Caddesi geçici olarak yaya trafiğine kapatıldı

İstiklal Caddesi, ağaç ve beton saksıların kaldırılması çalışmaları nedeniyle saat 22.00 itibariyle geçici olarak yaya trafiğine kapatıldı.

Hikmet Faruk Başer   | 14.11.2022
İstiklal Caddesi geçici olarak yaya trafiğine kapatıldı

Istanbul

İstanbul Valiliğinin güvenlik tedbiri kapsamında aldığı karar üzerine, İBB ekiplerinin caddedeki ağaç ve saksıları kaldırma çalışmaları devam ediyor.

İBB görevlileri, vinç yardımıyla beton saksıları kaldırıp kamyonlara yüklüyor.

Gece boyunca yapılacak çalışmayla tüm saksıların kaldırılacağı öğrenildi.

Beton saksıları kaldırma ve diğer çevre düzenlemesi çalışmaları nedeniyle İstiklal Caddesi saat 22.00 itibarıyla yaya trafiğine kapatıldı.

Bu arada caddedeki dükkanlar kapatılırken, polis, vatandaşları caddenin dışına çıkardı.

İstiklal Caddesi'nde dün akşam düzenlenen terör saldırısında 6 kişi yaşamını yitirmiş, 81 kişi yaralanmıştı.

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