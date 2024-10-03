Dolar
34.18
Euro
37.84
Altın
2,645.00
ETH/USDT
2,349.90
BTC/USDT
60,746.00
BIST 100
9,072.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail’in Beyrut’ta vurduğu noktadan dumanlar yükseliyor Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Adana Şakirpaşa Havalimanında devam ediyor
logo
Gündem, İsrail-Filistin çatışması

İstanbul'daki STK'ler İsrail'in saldırılarının yıl dönümünde Filistin'e destek için miting yapacak

Filistin'e Destek Platformu çatısı altında bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının yıl dönümü dolayısıyla, Filistin'e destek vermek amacıyla 6 Ekim'de Üsküdar Meydanı'nda miting düzenleyecek.

Zeynep Rakipoğlu  | 03.10.2024 - Güncelleme : 03.10.2024
İstanbul'daki STK'ler İsrail'in saldırılarının yıl dönümünde Filistin'e destek için miting yapacak Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

İstanbul

Platformdan yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bugüne çocuk, kadın, sivil demeden sürdürdüğü soykırım, bir yılını doldurdu.

Filistin'e Destek Platformu çatısı altında birçok STK, Filistin'de yaşanan soykırımın yıl dönümünde Gazze'de yaşananları protesto etmek, direnişi selamlamak ve Aksa Tufanı Operasyonu'na destek vermek amacıyla mitingde bir araya gelecek.

Üsküdar Meydanı'nda 6 Ekim'de "Gazze 365 gündür direniyor" ve "Sabır, savaş, zafer" sloganlarıyla gerçekleştirilecek mitingde, direnişin ve sabrın gücü vurgulanarak, Filistin'e destek verilecek.

Mitingde, Gazze halkının mücadelesine dair önemli mesajlar da konuşmalar, şiirler ve ezgiler yoluyla paylaşılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, vatandaşların Lübnan'dan tahliyesine yönelik planlama ve hazırlıklarını tamamlamıştır
Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması işlemleri başladı
İstanbul'daki STK'ler İsrail'in saldırılarının yıl dönümünde Filistin'e destek için miting yapacak
Eğirdir Gölü Eylem Planı devrede
Başörtülü hakimi "laikliğe aykırı" olduğu gerekçesiyle reddeden avukata hapis talebi

Benzer haberler

İstanbul'daki STK'ler İsrail'in saldırılarının yıl dönümünde Filistin'e destek için miting yapacak

İstanbul'daki STK'ler İsrail'in saldırılarının yıl dönümünde Filistin'e destek için miting yapacak

Bakan Şimşek: Enflasyonda kalıcı, belirgin bir düşüşün içindeyiz

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet