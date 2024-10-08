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İstanbul'daki Güneş Sitesi, "Yarısı Bizden" ile yenileniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, hak sahiplerinin uzlaşma sağladığı Güneş Sitesi'nin dönüşümü için "Yarısı Bizden" ile hibe sağlandığını, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve TOKİ işbirliğiyle de inşaat desteğinin verildiğini bildirdi.

Buğrahan Ayhan  | 08.10.2024 - Güncelleme : 08.10.2024
İstanbul'daki Güneş Sitesi, "Yarısı Bizden" ile yenileniyor

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hak sahiplerinin yüzde yüz uzlaşma sağladığı İstanbul'daki Güneş Sitesi'nin dönüşümü için 'Yarısı Bizden' ile hibe sağlarken Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve TOKİ işbirliği ile de inşa desteği verecek. Sitedeki 8 bloğun yerinde yeni konutlar ve yaşam alanları devlet güvencesiyle yapılacak." ifadesi kullanıldı.

"Vatandaşımız uzlaşma sağlamışsa biz devreye giriyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarısı Bizden" ile İstanbul'u dönüştürdüklerini belirterek, 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi, 100 bin lira taşınma yardımını sağlamaya devam ettiklerini kaydetti.

Alan bazlı büyük dönüşümlerde de vatandaşlar uzlaşma sağladığında devreye girdiklerini aktaran Kurum, "Riskli yapısını dönüştürmek isteyenlere 700 bin lira hibe, 100 bin lira taşınma yardımı sağlayıp yeni konutları TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle inşa ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Kurum, paylaşımında, inşası süren Küçükçekmece'deki Güneş Sitesi'nin görüntülerine de yer verdi.

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