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İstanbul'da yolcu seçip mesafe soran taksicilere para cezası

İstanbul'da, yolcu seçtiği ve mesafe sorduğu belirlenen 2 taksiciye 8 bin 128 lira ceza kesildi.

Şükrü Gündüz  | 28.08.2023 - Güncelleme : 28.08.2023
İstanbul'da yolcu seçip mesafe soran taksicilere para cezası Fotoğraf: Şükrü Gündüz/AA

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, taksi şoförlerinin kısa mesafe yolcu ve turist seçmesi, taksimetre açmaması gibi şikayetler üzerine Taksim'de denetim yaptı.

Sivil trafik polisleri, yolcu gibi bindikleri taksicilerin müşteri seçip seçmediklerini kontrol etti.

Yapılan kontrollerde, kısa mesafede yolcu seçen 2 taksi sürücüsüne 8 bin 128 lira ceza kesildi. Çalışma ruhsatları geçici süreyle askıya alınan 2 taksi, çekici yardımıyla kaldırıldı.

Uygulamada ayrıca kemer takmayan 6 sürücüye 2 bin 616, kask kullanmayan bir sürücüye de 437 lira ceza kesildi. Kayıtsız şekilde trafiğe çıkan dolmuş taksiye 4 bin 64 lira ceza uygulanırken, araç çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Uygulamada sürücülere toplam 15 bin 245 lira ceza kesildi.

Sivil polis ekiplerinin Taksim, Sultanahmet ve Eminönü gibi turistik yerlerde, taksi sürücülerinin yolcu seçmesiyle ilgili denetimlerini gün boyu devam ettireceği öğrenildi.

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