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İstanbul'da yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu daha da arttı

İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğunun daha da arttığı gözlendi.

Muhammed Gencebay Gür, Halis Akyıldız, Mehmet Ali Derdiyok, Abdülkerim Güzel   | 23.11.2021
İstanbul'da yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu daha da arttı

Istanbul

Kent genelinde sabah saatlerinde başlayan yağış, aralıklı olarak devam ediyor. Yağış nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşıyor.

D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yolları, ana arterler ve caddelerde trafik yoğunluğu oluştu.

Esenyurt ve Beylikdüzü'nde yağış etkili olurken, D-100 Haramidere mevkisi Avcılar istikameti yan yolda araçlar yavaş ilerliyor. D-100 kara yolunda Bahçelievler'den başlayan trafik, Edirnekapı, Okmeydanı, Mecidiyeköy'de devam ederek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar sürüyor. Yolun Edirne istikametinde ise trafiğin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayarak Beylikdüzü'ne kadar akıcı seyrettiği, bazı yerlerde ise durma noktasında olduğu gözlendi.

TEM Otoyolu'nda da Gaziosmanpaşa Seyrantepe mevkisi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Bağcılar Esenyurt arasında trafik ağır ilerlerken, Eminönü'nden Ortaköy'e kadar olan sahil yolunda da yoğunluk oluştu.

Kentin Anadolu Yakası'nda da TEM Otoyolu'nda Kavacık Ataşehir arasında, D-100'de ise Kadıköy Maltepe arasında trafik çift taraflı yavaş ilerliyor.

Anadolu-Avrupa yönünde trafik yoğunluğunun TEM Ümraniye sapağına kadar uzandığı görüldü.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanırken, otobüs seferlerinde de kısmi gecikmeler oluştu.

Öte yandan, İstanbul Boğazı'nda da kısmi olarak sis ve pus etkili oluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 18.17 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 85 olarak ölçüldü.

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