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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı

Sağanak ve fırtınanın yer yer etkili olduğu İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı.

Emrah Gökmen, Mustafa Hatipoğlu, Kübra Kara, İrem Demir, Tansel Parlak   | 18.05.2022
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı Fotoğraf: Mehmet Eser - AA

İstanbul

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde trafik yoğunluğu gözleniyor.

D-100 kara yolu Ankara istikametine doğru Zeytinburnu'ndan başlayan yoğunluk, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyor. TEM otoyolunda Gaziosmanpaşa'da başlayan trafik yoğunluğu da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne dek sürüyor.

Beyoğlu, Karaköy sahil kesimindeki yoğunluk ise aralıklarla Sarıyer'e kadar devam ediyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Göztepe ve Kartal mevkileri arasında her iki istikamette de bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.

TEM otoyolu Ankara istikametinde Ataşehir bölgesi, Edirne istikametinde ise Sancaktepe bölgesinde trafik yoğunluğu oluştu.

D-100 Ankara ve Edirne istikametlerinde Çağlayan ve Edirnekapı mevkilerinde de trafik yoğunluğu gözleniyor.

Pendik'te D-100 kara yolu Kaynarca ve Güzelyalı mevkileri ile Tuzla Orhanlı'da TEM otoyolu İstanbul yönünde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Şiddetli rüzgar ve yağıştan dolayı yayaların bazı noktalarda yürümekte güçlük çektiği görülüyor.

Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik uygulamasına göre kentteki trafik yoğunluğu yüzde 90'a kadar çıktı.

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