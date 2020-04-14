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İstanbul'da kaçak üretilen maske ve tulumlara el konuldu

İstanbul'da kaçak üretilen 23 bin 200 tıbbi maske ile 2 bin 17 sağlık tulumuna el konuldu.

Halil Demir   | 14.04.2020
İstanbul'da kaçak üretilen maske ve tulumlara el konuldu

İstanbul

Çekmeköy ve Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası maske, tulum, eldiven ve dezenfektan gibi ürünlere duyulan ihtiyacı, kaçak üretim yaparak fırsata çevirmek isteyenlerle mücadelesini sürdürüyor.

Polis ekipleri, iki ilçede 14 adrese düzenledikleri operasyonlarda, hijyenik olmayan ortamda, kalite standartlarının altında üretilen 23 bin 200 tıbbi maske ve 2 bin 17 sağlık tulumu ile çok sayıda tekstil ürünü ve dikiş makinesine el koydu.

İş yeri sahiplerine, kaçak ve sağlıksız üretim yapmaktan idari para cezası uygulanırken, atölyeler zabıta ekiplerince mühürlendi.

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