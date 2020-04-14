Euro
7.40
Dolar
6.77
BIST 100
97,938.04
Altın
1,726.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Zonguldak'ta 1,5 metreden yakın yürüyenlere idari para cezası uygulanacak

Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında birbirine 1,5 metreden yakın yürüyenlere 3 bin 180'er lira idari para cezası uygulanacak.

Ferdi Akıllı   | 14.04.2020
Zonguldak'ta 1,5 metreden yakın yürüyenlere idari para cezası uygulanacak Fotoğraf: Ferdi Akıllı / AA

Zonguldak


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Zonguldak'ta İçişleri Bakanlığının kararıyla il sınırları, valilik kararıyla da ilçe sınırlarında polis ve jandarma ekiplerince oluşturulan kontrol noktalarında, seyahat belgesi ve geçerli mazereti olmayan kişilerin kullandığı araçların geçişine izin verilmiyor. 

İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1,5 metrelik sosyal mesafeyi korumadan yürüyenlere 3 bin 180 lira para cezası kesileceğini bildirdi.

Turanlı, paylaşımında şunları kaydetti:

"Yarın elimize metreyi alacağız. 1,5 metrede iki kişi yan yana görürsek, tutanağımızı tutup gereğini yapacağız. Sadece 3 bin 180 lira. Şehir merkezindeki kısıtlı olan cadde ve sokaklarımız normal zamanda bile ihtiyacımızı karşılamakta zorlanmakta iken bugünlerde sağlığımız için gerekli olan sosyal mesafe açısından daha da daralmıştır. Sosyal mesafe esaslarına uymak çabamıza dikkat etmeniz menfaatiniz icabıdır."

Polis ekiplerinin ise kent merkezinde devriye atarak birbirine yakın vatandaşları uyararak idari para cezası uyguladığı görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bini aştı
Astaş Holding'ten Sağlık Bakanlığı'na 'koronavirüsle mücadele' desteği
Antalya'da plazma nakledilen hastanın testi negatife döndü
ABD'den tükürük bazlı Kovid-19 testine onay
Lübnan ve Kuveyt'te koronavirüsten ölümler arttı

Benzer haberler

Tayvan'da son 24 saatte yeni Kovid-19 vakasına rastlanmadı

Tayvan'da son 24 saatte yeni Kovid-19 vakasına rastlanmadı

Antalya'da plazma nakledilen hastanın testi negatife döndü

İstanbul Valisi Yerlikaya, kaymakamlarla pandemi çalışmalarını değerlendirdi

Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 945'e çıktı

Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 945'e çıktı
TBB'den suç gelirleriyle ilgili bankacılık işlem kayıtlarında değişiklik açıklaması

TBB'den suç gelirleriyle ilgili bankacılık işlem kayıtlarında değişiklik açıklaması
Zonguldak'ta 1,5 metreden yakın yürüyenlere idari para cezası uygulanacak

Zonguldak'ta 1,5 metreden yakın yürüyenlere idari para cezası uygulanacak