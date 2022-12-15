Konya-Ankara kara yolunda sis etkili oluyor
Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.
Konya
Konya-Ankara kara yolunda yoğunlaşan sis trafiği olumsuz etkiliyor.
Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesi, sürücülere zor anlar yaşattı.
Trafik ekipleri, etkili olan sis nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.