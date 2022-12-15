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Konya-Ankara kara yolunda sis etkili oluyor

Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Hüseyin Ordulu   | 15.12.2022
Konya-Ankara kara yolunda sis etkili oluyor Fotoğraf: Hüseyin Ordulu/AA

Konya

Konya-Ankara kara yolunda yoğunlaşan sis trafiği olumsuz etkiliyor.

Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesi, sürücülere zor anlar yaşattı.

Trafik ekipleri, etkili olan sis nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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