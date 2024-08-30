Dolar
34.08
Euro
37.64
Altın
2,503.45
ETH/USDT
2,506.00
BTC/USDT
58,873.00
BIST 100
9,833.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçeli futbolcu Dusan Tadic, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki Corendon Alanyaspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem

İstanbul'da tarihi mekanlara "30 Ağustos Zafer Bayramı" ışıklandırması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla İstanbul'daki tarihi mekanlar ışıklandırıldı.

Semra Orkan  | 30.08.2024 - Güncelleme : 30.08.2024
İstanbul'da tarihi mekanlara "30 Ağustos Zafer Bayramı" ışıklandırması Fotoğraf: Hakan Akgün/AA

İstanbul

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında İletişim Başkanlığı tarafından Galata Kulesi, Beşiktaş Deniz Müzesi ve Dolmabahçe Şeref Kapısı'na ışık boyama tekniğiyle Türk bayrağı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı logosu yansıtıldı.

Vatandaşlar ışık gösterisini ilgiyle izledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Tunç, "2 Suriyelinin Adalet Bakanlığında işe alındığı" iddiasını yalanladı
Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ile ilgili paylaşım
Kahramanmaraş'ta otomobil ile tırın çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı
Anıtkabir, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 350 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı
İstanbul'da tarihi mekanlara "30 Ağustos Zafer Bayramı" ışıklandırması

Benzer haberler

Anıtkabir, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 350 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı

Anıtkabir, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 350 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı

İstanbul'da tarihi mekanlara "30 Ağustos Zafer Bayramı" ışıklandırması

Büyük Zafer'in 102. yılında Gökdoğan hedefi tam isabetle vurdu

SOLOTÜRK, Büyük Zafer'in 102. yılında İstanbul'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi

SOLOTÜRK, Büyük Zafer'in 102. yılında İstanbul'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayisindeki başarılarımız dostlarımıza güven aşılarken kem gözlere korku salıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayisindeki başarılarımız dostlarımıza güven aşılarken kem gözlere korku salıyor
Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resmi geçit töreni düzenlendi

Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resmi geçit töreni düzenlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet