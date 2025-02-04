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İstanbul'da sabah trafikte yoğunluk oluştu

İstanbul'da, haftanın ikinci iş gününde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Ekip  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
İstanbul'da sabah trafikte yoğunluk oluştu

İstanbul

İşe ve okula gidenlerin oluşturduğu yoğunluğun da etkisiyle mega kentin Anadolu ve Avrupa yakalarında, D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yavaş seyretti.

İki kıtayı bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde de Anadolu-Avrupa istikametinde araçlar güçlükle ilerliyor.

Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu Uzunçayır'dan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Ümraniye'den başlıyor.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Ankara istikametinde, Haliç Köprüsü girişinde Cevizlibağ'a kadar trafikte yoğunluk yaşanıyor. Kara yolunun Edirne istikametinde ise Bahçelievler-Zeytinburnu arasında da trafik ağır ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Kadıköy-Kartal arasında her iki yönde yoğunluk yaşanırken, TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ve Sancaktepe mevkilerinde trafik ağır seyrediyor.

Şile Otoyolu'nun Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy kesiminde, TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ve Sancaktepe arasında çoğu bölgede trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Sabah işe ve okula gitmek üzere toplu ulaşımı kullananlar nedeniyle bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarında da yolcu yoğunluğu yaşandı.

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