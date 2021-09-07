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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon: 25 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Fatih merkezli Beşiktaş, Zeytinburnu, Bahçelievler, Eyüpsultan ve Arnavutköy'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Halil Demir   | 07.09.2021
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon: 25 gözaltı

İstanbul

İstanbul Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 36 şüpheli tespit edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ilçede 36 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 25 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli türler ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 11 zanlının yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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