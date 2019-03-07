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Eminönü'nde otomobil denize düştü

İstanbul, Eminönü'nde denize düşen otomobildeki biri çocuk 2 kişi kurtarıldı.

Mehmet Ali Derdiyok   | 07.03.2019
Eminönü'nde otomobil denize düştü

İstanbul

Eminönü'nde denize düşen otomobildeki biri çocuk 2 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Sirkeci'de bulunan arabalı vapur iskelesinde, bir otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle denize düştü.

İhbar üzerine olay yerine Deniz Polisi, Kıyı Emniyeti ekiplerinin yanı sıra, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan biri çocuk 2 kişi kurtarıldı.


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