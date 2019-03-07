Eminönü'nde otomobil denize düştü
İstanbul, Eminönü'nde denize düşen otomobildeki biri çocuk 2 kişi kurtarıldı.
İstanbul
Eminönü'nde denize düşen otomobildeki biri çocuk 2 kişi kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Sirkeci'de bulunan arabalı vapur iskelesinde, bir otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle denize düştü.
İhbar üzerine olay yerine Deniz Polisi, Kıyı Emniyeti ekiplerinin yanı sıra, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilde bulunan biri çocuk 2 kişi kurtarıldı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.