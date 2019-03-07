Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.14
Dolar
5.46
BIST 100
102,282.70
Altın
1,285.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Regaip Kandili programı
logo
Türkiye

Şehit Uzman Çavuş Kuşdili son yolculuğuna uğurlandı

Ardahan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda çalışan bir şoför tarafından bıçaklanarak şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Kuşdili, son yolculuğuna uğurlandı.

Kamil Altıparmak   | 07.03.2019
Şehit Uzman Çavuş Kuşdili son yolculuğuna uğurlandı

Manisa

Ardahan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda çalışan bir şoför tarafından bıçaklanarak şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili, memleketi Manisa'nın Kula ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kula ilçesindeki baba evine getirilen Hüseyin Çetin Kuşdili'nin (28) naaşı, burada helallik alınmasının ardından cenaze töreninin yapılacağı Süleyman Şah Camisi'nin avlusuna götürüldü.

Cenaze törenine şehidin annesi Şengül, babası Süleyman, kardeşleri Ahmet ve Havva Kuşdili ve yakınlarının yanı sıra Vali Ahmet Deniz, AK Parti milletvekilleri İsmail Bilen, Tamer Akkal, CHP milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, 1. Komando Er Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç de katıldı.

Şehidin yakınlarına başsağlığı dileyen Manisa Valisi Deniz, baba Süleyman Kuşdili'ni teskin etmeye çalıştı.

Anne Şengül Kuşdili, oğlunun tabutunun yanına gelerek, "Oğlum benim, sen bu yaşta ölmeyi hak etmedin. Ben ne yaparım sensiz." diyerek gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Sinan Çetin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Kuşdili'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, baba Süleyman Kuşdili ile askerlerin omzunda cenaze aracına taşındı.

Şehidin cenazesi, Kula İlçe Şehitliği'nde toprağa verildi.

Ardahan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda dün, şoför Fatih D. ile Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili arasında tartışma yaşanmış, bıçakla yaralanan Kuşdili kaldırıldığı hastenede şehit olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orta Asya: Avrasya'daki fay hatlarının birleştiği nokta
Tunus siyasetinde Körfez gölgesi
Esed'in Tahran ziyareti ne anlama geliyor?
Ortadoğu: Yeni dünya düzeninin adının konulduğu, oyun bozucu coğrafya
Fas-AB ilişkilerinde yeni dönem

Benzer haberler

Halisdemir'i şehit eden darbecilerin cezasına itiraza ret

Halisdemir'i şehit eden darbecilerin cezasına itiraza ret

Şırnak'ta bir asker şehit oldu

Silahlı saldırıda yaralanan polis, 25 gün sonra şehit oldu

Şehit piyade er son yolculuğuna uğurlandı

Şehit piyade er son yolculuğuna uğurlandı
Adana'da polisin şehit edilmesine ilişkin davada karar

Adana'da polisin şehit edilmesine ilişkin davada karar
'Eğer fiyatlar yerine gelirse sahadan çekiliriz'

'Eğer fiyatlar yerine gelirse sahadan çekiliriz'