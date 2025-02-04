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Ankara'da inşaat alanında yangın çıktı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir inşaat alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Sefa Bilgitekin, Alper Şaşmaz  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
Ankara'da inşaat alanında yangın çıktı Fotoğraf: Harun Özalp/AA

Ankara

Yukarı Dikmen Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi'nde inşaatı devam eden rezidansın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bölgeye takviye ekipler de sevk edildi.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Olay yerine gelen Ankara Valisi Vasip Şahin, yetkililerden bilgi alarak, incelemelerde bulundu.

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şahin, inşaatın depo kısmında meydana gelen yangının kontrol altına alındığını söyledi.

İtfaiye ekiplerinin, yangına kısa sürede müdahale ettiğini vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Yangın şu an itibarıyla elde ettiğimiz bilgilere göre, inşaat malzemelerinin, özellikle yanıcı plastik esaslı malzemelerin depolandığı alanda meydana geldi ve orada plastik malzemelerin niteliği itibarıyla çok yoğun duman çıkardığı için etrafta ciddi bir tedirginlik oluşturdu. Allah'a hamdolsun, sadece mevcut depoda meydana gelen bir yangındı, kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri ve inşaatı yapan sorumlulardan aldığım bilgilere göre, hiçbir yaralı ya da can kaybıyla ilgili tespit yok. Mevcut sayımda işçilerin tamamının dışarıda olduğunu tespit ettiklerini bana ifade ettiler. İtfaiye erlerinden, çalışan arkadaşlarımızdan hiçbirinde en ufak bir yaralı yok."

Yangının çıkış sebebine ilişkin soru üzerine Vali Şahin, "Henüz tam tespit etmemişler ama çıkış yeri belli, depoda. Kaç işçinin çalıştığı bilgisini henüz almadım. Büyük bir inşaat, belli bir miktarın üzerinde işçi olduğunu düşünüyorum. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Sonra ateşin ve yangının çıkış kaynağına göre tespitler yapılacaktır." ifadelerini kullandı.


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