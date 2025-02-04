Dolar
36.00
Euro
37.18
Altın
2,817.90
ETH/USDT
2,711.50
BTC/USDT
98,340.00
BIST 100
9,786.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul’da “Future Finance” programında konuşuyor Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, İstanbul Finans Merkezi’nin katkılarıyla hazırlanan AA Finans Masası'na konuk oldu
logo
Gündem

Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oldu

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar yağışı ve sis etkili oldu.

Mehmet Emin Gürbüz  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oldu Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Bolu

Otoyolun Bolu Dağı Tüneli geçişinde sabah saatlerinde kar yağışı başladı.

Yağış, özellikle Yumrukaya, Abant kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde etkili oldu.

Kara yolunun Bolu Dağı kesiminde de kar yağışı ve sis görüldü.

Görüş mesafesinin yer yer 35 metreye kadar düştüğü güzergahlarda sürücüler dikkatli ilerlerdi.

Yol kenarlarında kar biriken bölgede ulaşımda aksama yaşanmazken, kara yolları ekipleri karla mücadele çalışması yürüttü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünyanın "sıfır noktası" Greenwich Gözlemevi, 101 yıldır saatleri belirliyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Belçika'da istismara uğradığı iddia edilen çocuğun annesiyle görüştü
Manisa merkezli suç örgütü operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı
Adıyaman'da bir kişi, terör örgütü PKK mensubu olduğu gerekçesiyle yakalandı
Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oldu

Benzer haberler

Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oldu

Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oldu

Kocaeli ve Düzce'de sis görüş mesafesini düşürdü

Türkiye yeni bir yağışlı sistemin etkisine girecek

İstanbul'da sis etkisini sürdürüyor

İstanbul'da sis etkisini sürdürüyor
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
İstanbul'da sis etkili oluyor

İstanbul'da sis etkili oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet