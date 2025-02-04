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Adıyaman'da bir kişi, terör örgütü PKK mensubu olduğu gerekçesiyle yakalandı

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 zanlı yakalandı.

Orhan Pehlül  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
Adıyaman'da bir kişi, terör örgütü PKK mensubu olduğu gerekçesiyle yakalandı Fotoğraf: Ali Gazel/AA

Adıyaman

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde. terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Altınşehir Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla O.S'yi gözaltına aldı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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