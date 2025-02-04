Adıyaman'da bir kişi, terör örgütü PKK mensubu olduğu gerekçesiyle yakalandı
Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 zanlı yakalandı.
Adıyaman
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde. terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda Altınşehir Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla O.S'yi gözaltına aldı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.