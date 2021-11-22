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İstanbul'da taksicilere yönelik denetimler devam ediyor

İstanbul'da vatandaşların ve turistlerin yoğun olduğu noktalarda taksicilere yönelik denetimler sürüyor.

İlyas Kaçar   | 22.11.2021
İstanbul'da taksicilere yönelik denetimler devam ediyor

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de kurdukları kontrol noktalarında taksileri durdurup, evrak incelemesi yaptı.

Uygulama kapsamında taksi şoförlerinin emniyet kemeri takma, taksimetre açma, trafik kurallarına uyma ve yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller yapıldı.

Denetimde çalışma izni ve ruhsat süresi dolan, emniyet kemeri takmayan ve evrakı eksik olan taksicilere cezai işlem uygulandı.

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