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İstanbul'da polisi şehit eden suç örgütüne yönelik operasyonda 37 tutuklama

Kağıthane'de polis memuru Hakan Telli'nin şehit edildiği, bir polis memurunun da yaralandığı olayın ardından suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 39 şüpheliden 37'si tutuklandı.

Başak Akbulut Yazar  | 29.08.2023 - Güncelleme : 29.08.2023
İstanbul'da polisi şehit eden suç örgütüne yönelik operasyonda 37 tutuklama

Istanbul

Kağıthane'de uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma kapsamında, 25 Ağustos'ta gerçekleştirilen baskın sırasında polis memuru Hakan Telli'nin şehit olduğu, polis memuru Ahmet Yasin Çevik'in de yaralandığı olaya ilişkin adliyeye getirilen 39 şüpheliden 22'si, savcılık sorgusunun ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği 22 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi, 17 şüphelinin sorgusuna devam edildi.

Hakimlik, 17 şüpheliden 15'inin "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "nitelikli kasten öldürme", "uyuşturucu madde ticareti" ve "6136 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından tutuklanmasına hükmetti.

2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilirken, soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 37'ye yükseldi.

Olay

Kağıthane'de uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma kapsamında, 25 Ağustos'ta gece saatlerinde bir adrese baskın yapılmış, şüphelilerin polise silahla karşılık vermesinin ardından çatışma çıkmıştı.

Çatışmada yaralanan polis memurları Hakan Telli ve Ahmet Yasin Çevik hastaneye kaldırılmış, Hakan Telli burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Operasyonda, olay yerindeki 5 şüpheliden D.A. (18) ölü ele geçirilmiş, 4 şüpheli ise gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında olay günü uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen kişilerin bulunduğu adrese düzenlenen baskında polis memurlarına uzun namlulu silahlarla ateş açan şüphelilerin "Anucurlar" olarak bilinen organize suç örgütüne mensup olduğu tespit edilmişti.

Suç örgütüne yönelik yürütülen istihbari çalışmaların ardından belirlenen 97 adrese baskın düzenleyen polis, 35 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda uzun namlulu silah, otomatik tabanca, ruhsatsız 13 tabanca, 585 fişek, av tüfeği, 2 pompalı tüfek, çelik yelek ile 51 gram esrar, 6 gram kokain, 57 kapsül halinde kokain, 6 gram bonzai, 2,7 litre aseton, 3 hassas terazi ve 55 uyuşturucu hap ele geçirilmişti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan, aralarında olay günü yakalanan O.A. (27), A.A. (19), K.T. (22) ve G.D'nin (19) de bulunduğu 39 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti.


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İstanbul'da polisi şehit eden suç örgütüne yönelik operasyonda 37 tutuklama

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