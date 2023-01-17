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Gündem

İstanbul'da lodos nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul genelinde etkili olan lodos nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

İrem Demir   | 17.01.2023
İstanbul'da lodos nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul

Şehir Hatlarından yapılan duyuruda, hava muhalefeti (lodos) nedeniyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş (Moda İskelesi uğraması), Maltepe-Adalar, Beşiktaş-Adalar, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy ve Avcılar-Bostancı seferlerinin gerçekleştirilemediği belirtildi.

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