İstanbul'da lodos nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi
İstanbul genelinde etkili olan lodos nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.
İstanbul
Şehir Hatlarından yapılan duyuruda, hava muhalefeti (lodos) nedeniyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş (Moda İskelesi uğraması), Maltepe-Adalar, Beşiktaş-Adalar, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy ve Avcılar-Bostancı seferlerinin gerçekleştirilemediği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.