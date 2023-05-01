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İstanbul'da "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"nda binalar inceleniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince, İstanbul'da riskli yapılarını dönüştürmek için "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na başvuran vatandaşların binalarında incelemeler yapılıyor.

Elif Küçük  | 01.05.2023 - Güncelleme : 01.05.2023
İstanbul'da "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"nda binalar inceleniyor Fotoğraf: Elif Küçük/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul'da 21 Nisan'da düzenlenen "Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni"nde müjde olarak açıkladığı "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasına başvurular devam ediyor.

Bakanlık ekiplerince İstanbul'da riskli yapılarını dönüştürmek için kampanyaya başvuran kişilerin binaları inceleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, ekiplerin Kartal Hürriyet Mahallesi'ndeki 5 katlı Erdoğan Apartmanı'nda yaptığı çalışmayı yerinde inceledi.

Gürgen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kampanyaya vatandaşın ciddi bir teveccühü olduğunu, sayının sürekli arttığını dile getirdi.

Başvurulara ilişkin, "Şu an itibarıyla 74 bininci müracaatımızı almış durumdayız. Toplam sayımız da 412 bin bağımsız bölümü geçti." bilgisini veren Gürgen, bugün İstanbul'da ciddi bir dönüşümün en önemli adımlarından birini attıklarını ifade etti.

Vedad Gürgen, Marmara'daki fay hattının bir gün kırılacağının herkesçe bilindiğini, İstanbul'un ciddi bir depremle karşı karşıya geleceğini vurgulayarak, bunun üstesinden gelebilmenin tek yolunun da kentsel dönüşüm projesi olduğunun altını çizdi.

Yaklaşık 10 yıldan beri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda kentsel dönüşümü hızlı bir şekilde tamamlamak için uğraştıklarını aktaran Gürgen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yeni vizyonuyla beraber "Yarısı Bizden" projesinin yaklaşık ikinci haftasında olduklarını hatırlattı.

Gürgen, proje kapsamındaki çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Sahada 250 çalışanımız, 60 mobilize ekibimiz, 14 sabit birimlerimizle beraber tespitlerimizi yapıyoruz. Vatandaşımızın talebi doğrultusunda evlerine geliyoruz, kendileriyle görüşüyoruz. Ölçümlerimizi gerçekleştiriyoruz. Mevcut projenin ne olduğunu, kendilerine ne sunabileceğimizi gösteriyoruz. Eğer kendileri de uygun görürse sahada yapmış olduğumuz bu kısa tespitlerin sonucunda hemen ofis çalışmalarına başlıyoruz." diye konuştu.

Erdoğan Apartmanı malikleri de kabul ederse binanın projesini hazırlanma, yıkım ve anahtar teslim sürecini de beraber gerçekleştirmek istediklerini belirten Gürgen, "Elbette ki depremler olacak, bu fay hattı kırılacak ama bunun afete dönüşmemesi, insanlarımızın enkaz altında kalmaması, hiçbir vatandaşımızın enkaz altında çocuğunu, annesini, babasını, komşusunu arar durumda olmaması için biz bu projeyi gerçekleştirmek zorundayız." değerlendirmesini yaptı.

"Kampanyaya ilk biz başvurmuşuz"

Erdoğan Apartmanı sakinlerinden Orhan Erdoğan da binayı 1988'de kendi imkanlarıyla yaptıkları anlattı.

Apartmanın kolonlarında sıkıntı olduğunu, çatlaklar meydana geldiğini belirten Erdoğan, "1999 depreminde bayağı çatlama oldu. Bunları sıvayla 8-10 kere onardık. Müteahhit getirdik, baktırdık. Müteahhitler '4 şiddetinde deprem olursa bina yere iner.' dediler. Bu şartlarla kendimizin yapma imkanı yoktu, müteahhide veremiyorduk. Devletin sunduğu imkanlar bize cazip geldi." ifadelerini kullandı.

Orhan Erdoğan, apartmandaki herkesin kampanya için onay verdiğini aktararak, "Kampanya ilk başladığında, o akşam ilk biz başvurmuşuz. Bu sabah bakanlıktan geldiler. Biz de çok memnun olduk." dedi.

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