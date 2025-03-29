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İstanbul'da arife gününde bayram alışverişi yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da Ramazan Bayramı dolayısıyla arife günü birçok çarşıda alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.

Mustafa Mert Karaca  | 29.03.2025 - Güncelleme : 29.03.2025
İstanbul'da arife gününde bayram alışverişi yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul

Bayram dolayısıyla alışverişlerini yapmak isteyenler, Tarihi Yarımada'da yer alan Mısır Çarşısı'nın bulunduğu Eminönü ile Mahmutpaşa'yı tercih etti.

Kurulan tezgahlardaki şeker, lokum, kuruyemiş ve çikolatalar müşterilerin beğenisine sunuldu.

Alışverişe çıkanlar, kahvaltılık ürün, kuruyemiş ve kahve satılan iş yerleri önünde yoğunluk oluşturdu.

Mahmutpaşa ve çevresi de kıyafetle diğer ihtiyaçlarını karşılamaya gelenler nedeniyle yoğunlaştı.

Alışveriş yapan vatandaşlar, fiyatların uygun olması nedeniyle Eminönü'nü tercih ettiklerini söyledi.

Eminönü’nde alışveriş yapan Metin Karakaya, "Ramazan Bayramı'nda alışverişini edeceksin, akrabalarını, mezarları ziyaret edeceksin. Yani iyi şeyleri yapacaksın, kötü şeylerden uzak duracaksın. Bayramda akrabalara, eşe dosta ikram etmek için şeker, lokum alacağız." diye konuştu.

Alışveriş yapan Metin Karabulut da 11 torunu ve 6 çocuğu olduğunu, torunların para beklediğini, bayram tatilini ise İstanbul'u gezerek geçireceklerini söyledi.

İbrahim Yazka da geçen seneye göre yoğunluğun daha az olduğunu, bayram tatilinin 9 gün olması nedeniyle insanların yarısının il dışına çıktığını dile getirdi.

Eminönü’nün kentin simge mekanlarından olduğunu ve istenilen her şeyin bulunduğunu söyleyen Yazka​​​​​​​, "Ürünler de taze. Dün giyim üzerine alışveriş yaptım. Bugün de gıda üzerine şeker ve lokum alacağım. Bayram kahvaltımız eksik olmaz, 20 çeşit kahvaltılığım var. Çocuklara şeker verdiğin zaman artık para istiyorlar. Akıllandı çocuklar, 'para ver' diyorlar." dedi.

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