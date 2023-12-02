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İstanbul'da aranan zanlılara yönelik şehit polis "Hakan Telli" operasyonunda 67 kişi yakalandı

Emrah Gökmen  | 02.12.2023 - Güncelleme : 02.12.2023
İstanbul'da aranan zanlılara yönelik şehit polis "Hakan Telli" operasyonunda 67 kişi yakalandı

Istanbul

İstanbul'da aranması olan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 67 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 25 Ağustos'taki baskında şehit olan polis memuru Hakan Telli'nin adı verilen operasyon düzenledi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda, organize şekilde işlenen, öldürme, yaralama, tehdit, yağma, gasp, mala zarar verme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi suçlardan aranması bulunan 8 zanlı yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce de 17 ilçede eş zamanlı düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 18 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünün 16 ilçedeki operasyonunda, kaçakçılık suçlarıyla ilgili haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün 15 ilçedeki çalışmasında da dolandırıcılık, sahtecilik, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 7 kişi yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü personelinin 27 ilçede düzenlediği operasyonda ise göçmen kaçakçılığı suçundan aranan 27 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da 5 ayrı şube müdürlüğünün eş zamanlı düzenlediği operasyonda yakalanan 67 şüpheli emniyete götürüldü.

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İstanbul'da aranan zanlılara yönelik şehit polis "Hakan Telli" operasyonunda 67 kişi yakalandı
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