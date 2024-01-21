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İstanbul Valisi Gül, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nı inceledi

İstanbul Valisi Davut Gül, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda inceleme yaptı.

Hamdi Dindirek  | 21.01.2024 - Güncelleme : 21.01.2024
İstanbul Valisi Gül, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nı inceledi

İstanbul

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Vali Gül, Gayrettepe İstasyonu'nda sona gelen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

İstasyonda incelemede bulunan Gül'e Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl eşlik etti.

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