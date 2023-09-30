Dolar
27.41
Euro
28.99
Altın
1,848.82
ETH/USDT
1,680.60
BTC/USDT
26,973.00
BIST 100
8,334.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, Bakü’de Uluslararası Türkiye Mezunları Azerbaycan Buluşması ve Türkiye Mezun Ödülleri Programı’nda konuşuyor
logo
Gündem

İstanbul Valiliği, Bisiklet Turu etkinliği kapsamında kapatılacak yolları açıkladı

İstanbul Valiliği, İstanbul Bisiklet Turu (Tour of Istanbul) etkinliği nedeniyle yarın trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlarla ilgili detayları açıkladı.

Zeynep Rakipoğlu  | 30.09.2023 - Güncelleme : 30.09.2023
İstanbul Valiliği, Bisiklet Turu etkinliği kapsamında kapatılacak yolları açıkladı

İstanbul

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Dünya Bisiklet Birliği (UCI) organizasyonunda düzenlenecek Tour Of Istanbul etkinliği nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda, İshakpaşa Caddesi, Şadırvan Sokağı, Ağırkapı Caddesi ve Reşadiye Caddesi ile bunlara çıkan tüm sokak ve caddeler, Kennedy Caddesi Samatya varyant ile Kennedy Caddesi Sirkeci meydan arası ve bu istikamete çıkan tüm sokak ve caddeler, Ragıp Gümüşpala Caddesi Cemil Birsel Caddesi kavşağından itibaren Sirkeci istikameti ve bu istikamete çıkan tüm sokak ve caddeler, Galata Köprüsü Beyoğlu istikameti ve bu istikamete çıkan tüm sokak ve caddeler, 08.00'de trafiğe kapatılacak.

Söz konusu güzergahlara alternatif olarak Ragıp Gümüşpala Caddesi Balat istikameti ile Cemil Birsel Caddesi kullanılabilecek.

Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi ve Dolmabahçe Caddesi Beşiktaş istikametinde; Beşiktaş Caddesi ve Barbaros Bulvarı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde 08.30 itibarıyla trafik akışı verilmeyecek.

Bu caddeleri kullanmak isteyen sürücüler Atatürk Köprüsü, Refik Saydam Caddesi, Evliya Çelebi Caddesi, Turabi Baba Caddesi, Bahriye Caddesi, Piyalepaşa Bulvarı, TEM Otoyolu bağlantı yolları ve Büyükdere Caddesi'ne yönlendirilecek.

Saat 10.00 itibarıyla güney Zincirlikuyu ayrımında, güney O-1 kara yolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen akım tamamen kesilerek Büyükdere-Balmumcu/Levent-Sarıyer ayrımına yönlendirilecek.

Anadolu Yakası'nda trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar

Anadolu Yakası'nın Üsküdar, Kadıköy ve Maltepe ilçelerinde de bazı yollarda saat 08.00 itibarıyla trafik akışı sağlanamayacak.

Buna göre, Üsküdar'da Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü üzerinden D-100 kara yolu güney yola katılım, Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 kara yolu güney katılım, Mahir İz Caddesi Altunizade Köprü üzeri D-100 kara yolu güney yola katılım, Tophanelioğlu Caddesi D-100 kara yolu güney yola katılım araç trafiğine kapalı olacak.

Kadıköy'de Uzunçayır O-1 Bağlantı Yolu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi ile Uzunçayır Köprülü Kavşağı Kadıköy istikameti, Taşköprü Caddesi, Fener Kalamış Caddesi, Ahmet Mithat Efendi Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi, Çetin Emeç Bulvarı ve Bağdat Caddesi trafiğe kapatılacak.

Maltepe'de ise Turgut Özal Bulvarı Kadıköy istikameti İdealtepe Büyükyalı Caddesi'nden Bağdat Caddesi girişine kadar olan kısımda trafik akışı verilmeyecek.

Üsküdar istikametini kullanacak sürücüler Nuhkuyusu Caddesi'ni, D-100 kara yolu üzerinden Kadıköy istikametini kullanacak sürücüler Göztepe Köprüsü'nü; Taşköprü Caddesi, Ahmet Mithat Efendi Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi, Çetin Emeç Bulvarı, Bağdat Caddesi ve Turgut Özal Bulvarı'nı kullanacak sürücüler Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ve D-100 kara yolunu alternatif güzergah olacak kullanabilecek. Büyükyalı Caddesi'nden gelen akım ise Turgut Özal Bulvarı istikametine yönlendirilecek.

Toplam 92,9 kilometrelik güzergah

İstanbul'da yarın düzenlenecek İstanbul Bisiklet Turu etkinliğinde, Sultanahmet Meydanı'ndan başlayarak Sirkeci, Galata Köprüsü, Beşiktaş Dolmabahçe, Barbaros Bulvarı, Yıldız yokuşu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişi ile Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi üzerinden Bağdat Caddesi'ne geçecek sporcular, Caddebostan Çetin Emeç Bulvarı'nda yarışı tamamlayacak.

Toplam 92,9 kilometrelik güzergah, yarışın sona ereceği 12.30'a kadar kademeli olarak trafiğe açılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Amasya'daki kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Gaziantep'te "Afet Haberciliği ve Kriz İletişimi Eğitimi" sona erdi
İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkisini gösteriyor
Eskişehir ve Kütahya çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı
MSB, Hava Kuvvetleri Komutanlığının Mogan Gölü'ndeki tatbikatının görüntülerini paylaştı

Benzer haberler

İstanbul Valiliği, Bisiklet Turu etkinliği kapsamında kapatılacak yolları açıkladı

İstanbul Valiliği, Bisiklet Turu etkinliği kapsamında kapatılacak yolları açıkladı

İstanbul'da denizi kirleten gemiye yaklaşık 31,9 milyon lira para cezası kesildi

İstanbul Valiliğinden yarın için kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı

İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı
İstanbul Valiliği "Esenyurt'ta kuduz paniği" paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi

İstanbul Valiliği "Esenyurt'ta kuduz paniği" paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar: Bazıları utanmadan, alçakça Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira edebiliyorlar

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar: Bazıları utanmadan, alçakça Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira edebiliyorlar
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet