Dolar
38.79
Euro
43.12
Altın
3,252.98
ETH/USDT
2,477.90
BTC/USDT
103,451.00
BIST 100
9,692.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Bursa’da 2. Uludağ Çevre Forumu Açılış Programı'nda konuşuyor
logo
Gündem

İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu'na diplomasının iptalini tebliğ etti

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na, İstanbul Üniversitesi (İÜ) tarafından diplomasının iptal kararı tebliğ edildi.

Fatma Nur Duman Arı  | 13.05.2025 - Güncelleme : 13.05.2025
İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu'na diplomasının iptalini tebliğ etti

İstanbul

İÜ Yönetim Kurulu tarafından 18 Mart'ta diplomasının iptaline karar verilen İmamoğlu'na, üniversite tarafından tebliğ yazısı gönderildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yazıda, "Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 18.03.2025 tarihli ve 61 No'lu toplantısında alınan 3 sayılı hükmü ile İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) Lisans Programına 1990 yılında usulsüz yatay geçiş yapmanız nedeniyle, yatay geçiş kararınızın ve bu karara dayalı olarak elde ettiğiniz mezuniyetinizin ve diplomanızın 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu karara istinaden İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) Programı Lisans mezuniyetiniz ve diplomanız iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Başsavcılıkça, İstanbul Üniversitesine gönderilen yazıda, İmamoğlu'nun diploması dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması istenmişti.

İstanbul Üniversitesince 18 Mart'ta yapılan açıklamada ise İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomasının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verildiği bildirilmişti.

İmamoğlu'nun diploma bilgisi 6 Mayıs'ta, üniversitenin veri tabanından kaldırılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Davranışsal bağımlılıkla mücadele, birçok kurumun ortak sorumluluğu haline gelmiştir
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 'Terörsüz Türkiye'yi adım adım inşa ediyoruz
İbn Haldun Üniversitesi öğrencileri "Kariyer Fuarı 2025"de iş dünyası temsilcileriyle buluştu
İstanbul'da 151 kilo 361 gram değerli taş ele geçirildi
Kooperatifleşen köy kadınları emeklerini üretime dönüştürdü

Benzer haberler

İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu'na diplomasının iptalini tebliğ etti

İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu'na diplomasının iptalini tebliğ etti

İstanbul Valisi Gül: İstanbul'da yılda ortalama 500'den fazla kişi yangından vefat ediyor

Başsavcılıktan İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirilmesine ilişkin açıklama

Ekrem İmamoğlu'nun diploması İstanbul Üniversitesi veri tabanından silindi

Ekrem İmamoğlu'nun diploması İstanbul Üniversitesi veri tabanından silindi
Kameraları kapatılan otelin eski müdürünün savcılık ifadesine ulaşıldı

Kameraları kapatılan otelin eski müdürünün savcılık ifadesine ulaşıldı
İBB'ye yönelik soruşturmada gözaltına alınan iki otel yöneticisine adli kontrol kararı uygulandı

İBB'ye yönelik soruşturmada gözaltına alınan iki otel yöneticisine adli kontrol kararı uygulandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet