Dolar
36.26
Euro
37.94
Altın
2,913.85
ETH/USDT
2,665.00
BTC/USDT
95,405.00
BIST 100
9,836.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul merkezli 9 ilde terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 52 zanlı yakalandı

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın yapılanması HDK'de faaliyet gösterdiği tespit edilen 52 şüpheli gözaltına alındı.

Zeynep Yeşildal  | 18.02.2025 - Güncelleme : 18.02.2025
İstanbul merkezli 9 ilde terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 52 zanlı yakalandı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK/KCK'nın yapılanması olduğu belirlenen HDK'nin çalışmalarının deşifre edilmesine yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada, Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca hazırlanan raporlar değerlendirildi. Raporlarda, HDK'nin terör örgütü olarak kabul edilen DTK'nin devamı niteliğinde yasal görünümlü cephe yapılanması ve Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sözde alternatif meclis olduğu tespitine yer verildi.

Raporlarda, sözde meclisin KCK sözleşmesiyle benzer olduğu, PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda yasal görünümlü eylem, basın açıklaması gibi etkinlikler düzenleyerek örgütün toplumsal alanda örgütlenme sağladığı aktarıldı.

HDK'nin, 6-7-8 Ekim ve çukur olayları ile sözde demokratik özerklik ilanlarında toplumsal alanı örgütlediği ifade edilen raporlarda, terör örgütlerinin kırsal alana üye gönderdiği ve örgütün sözde Türkiye yürütmesi olan KCK/TDÖ örgütlenmesi altında siyasi alan yapılanmasının çatı yapısı olarak yer aldığı kaydedildi.

Soruşturma kapsamında, İstanbul'daki HDK yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen 60 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması için verilen gözaltı kararının ardından harekete geçen emniyet güçleri İstanbul merkezli 9 ilde operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında EMEP ve DEM Parti il yöneticilerinin de bulunduğu 52 zanlı yakalandı, 8 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Edirne ve Bolu'da kar etkili oluyor
İstanbul'da kar yağışının 4 gün etkili olması bekleniyor
Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu ile yuva kurup bebek sahibi olan çifti tebrik etti
İstanbul merkezli 9 ilde terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 52 zanlı yakalandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Tokyo'da, Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Nukaga ile görüştü

Benzer haberler

İstanbul merkezli 9 ilde terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 52 zanlı yakalandı

İstanbul merkezli 9 ilde terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 52 zanlı yakalandı

İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 17 doktor yakalandı

FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-39" operasyonlarında 103 zanlı yakalandı

İstanbul'daki suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 54 şüpheli tutuklandı

İstanbul'daki suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 54 şüpheli tutuklandı
Şırnak'ta terör operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

Şırnak'ta terör operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
Aydın'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen büst ele geçirildi

Aydın'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen büst ele geçirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet